Ekspankur Rait Lukas Danske juhtumist: Eesti Pank pidi olema nendest rahavoogudest teadlik

Eesti Ekspressi hiljuti avaldatud eriväljaandes Magnaat kirjeldab 1990. aastatel Eesti panganduses töötanud ja aastatel 1996-1998 Tallinna Panka juhtinud Rait Lukas, mismoodi talle Danske rahapesujuhtum paistab.

"Eks ma olen meedia vahendusel seda jälginud. On uskumatu, et alles nüüd avastati need suured summad. Eesti Pank pidi olema nendest rahavoogudest teadlik. Kui hakkate suuremat summat liigutama, on pank kohe küsimustega kohal. See pole võimalik, et keegi ei teadnud sellest midagi," sõnas Lukas.

Küll aga on ta seda meelt, et Aivar Rehe on antud juhtumis justkui ainsana patuoinaks tehtud. "Ma arvan, et Rehe on väga andekas inimene. Sellel ajal, kui ta korralikku kasumit teenis, ei olnud kellelgi midagi öelda," rääkis ta.

Rait Lukas sai tuntuks juba tudengina toonases Tallinna Polütehnilises Instituudis (tänases TalTechis) majandusarvestust õppides, kui ta sai tööle Tallinna Panka. Tegemist oli toona suuruselt neljanda kommertspangaga Eestis.

Lukas tegi kiiret karjääri. Kliendinõustajast laenueksperdiks, laenuosakonna juhatajaks ja 1996. aastal, vaid 27-aastasena sai panga juhatuse esimeheks. Lukas lahkus pangast 1998. aastal, kui see ühines Ühispangaga ja tema töökoht jäi üle.

Pärast pangandust tegutses ta mõnda aega kinnisvaraäris ja on nüüd Hestia hotelliketi juht.