Oberhausi kinnisvarafirma looja, kunagi 400 dollariga Eestisse tulnud ja mitmesaja miljoni dollarilise äriimpeeriumi üles ehitanud ja müünud Paul Oberschneider tutvustas reedel oma eestikeelset raamatut "Miks müüa takosid Aafrikas". Intervjuus Ärilehele rääkis ta, et on mures siinse kinnisvaraturu arengute pärast.

Ütlesite raamatut tutvutades, et olete mures kinnisvaraturu pärast. Miks?

Juba 2008-2009 oli minu arvates Eestis piisavalt kaubanduspinda. Ma ei saa päris täpselt aru, miks arendajad sedasi tegutsevad, pakkudes veel rohkem sama asja. Teil on inimese kohta enim jaekaubanduspinda Läänemaailmas. Kas te tahate sellega saada Guinnessi rekordite raamatusse? Mind huvitab, kuidas see kõik lõppeb. Mina küll ei arendaks enam kaubanduspinda, isegi mitte toidupoode. Elukondlikust kininsvaraturu olukorrast saan ma veel kuidagi aru. Inimesed tulevad maalt linna, seetõttu on elukondliku kinnisvaraga asjad korras, kuid jaekaubanduspinna ja muu ärikinnisvara osas ma nii kindel ei oleks.

Tuleval aastal valmivad Tallinnas mitu uut kaubanduskeskust. Sinna tulevad suuresti samad rentnikud (poed), mis on juba olemasolevates kaubanduskeskustes...

Neil ei olegi mõtet. Kinnisvaraomanikud teenivad raha rendipinda rendile andes selle hinnaga, mida rentnikud pinna eest maksavad. Kui poodides kaupa ei osteta, siis on rentnikel raskusi rendi maksmisega. Ma arvan, et te olete sellele olukorrale väga lähedal. Juba aastaid tagasi kannatasid paljud rentnikud. Inimeste sissetulekud on paranenud ja see on veidi kaubandust aidanud, kuna nad kulutavad veidi vabamalt. Nad tunnevad, et elu on veidi parem. Mitu telerit nad koju ostavad? Lisaks on moes internetist ostmine. Võid käia poodides kaupa vaatamas, kuid siis lähed koju ja ostad kauba internetist.

Kuidas on lood Eesti elukondliku kinnisvaraga?

Sellega on kah asjad üsna piiri peal. Nõudlus tuleb Tallinna väiksematest kohtadest. Trikk seisneb selles, et inimesed kes tulevad väikelinnadest või maalt, nende võime osta Tallinnas keskmise hinnatasemega eluaset on väga piiratud. Väikestes asulates eluaseme müügist ei saa just palju.

Kuidas on lood kinnisvaraturuga üleilmselt?

Üleilmselt on intressitasemed väga madalad – 38 aasta madalaimad. Seal on buum. Juba aastaid on intressitase null. Ma ei tea, mis toob kaasa muutuse, kuid varem või hiljem see olukord peab muutuma, sest pankadel ja valitsustel lõppeb võime lahendada probleeme. Kui tuleb seista silmitsi uue finantskriisiga, siis järgmisel korral on sellega raskem hakkama saada. Vaadake, mis juhtus Itaalias, kus valitsus pidi panku päästma asuma. Valitsusel ei ole tegelikult võimekust päästa. See paneb süsteemi tõsise surve alla. Ma kardan. Varade hinnad on tipptasemetel.

Kas teil on praegu Eestis kinnisvara?

Mul on Kadriorus meeldiv maja.

Aga Inglismaal?

Mul on majad, suur hotell Oxfordshire’is. Kindlasti saaks ma seal koomale tõmmata, kuid mulle sobib praegune olukord.

Kas otsite kaasaajal kah investeerimisvõimalusi?

Ikka, kuid siin eriti mitte. Uurin teisi kinnisvaraturge, kus on suuremad võimalused – Aasias ja Aafrikas.

Meil on muutunud väga populaarseks ühisrahastuse kaudu kinnisvaraarendusse panustamine...

See on märk turu tipptasemest, kuid see on vaid minu isiklik arvamus. Ma võin ka täiesti mööda panna. Miski ei pane mind praegu tegutsema.

Lihtne küsimus, kas oleksite praegu Eesti kinnisvaraturul ostmas või müümas?

Müümas. Kui mul oleks midagi ja turg oleks likviidne, siis ma oleksin müüja. Suurelt müüja.

Kas oleksite lühikeseks müüja*?

Jah, ma oleks lühikeseks müüja.

* - lühikeseks müümine tähendab vara laenuks võtmist ja müümist, lootes vara hiljem odavamalt tagasi osta ja laenuandjale tagastada, saades tulu hinnalanguselt.