Eksperdid hoiatavad: kinnisvara läheb veel kallimaks

Viimastel aastatel kõrgustesse kasvanud korterihinnad ei ole veel sugugi lage saavutanud, vaid tõusevad suure tõenäosusega veelgi, hoiatavad eksperdid, kirjutab Äripäev.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil koostöös Swedbankiga „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ arutlesid kinnisvaraeksperdid turul toimuva üle.

Diskussioonipaneeli juhtinud Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ partner Mika Sucksdorff sõnas, et Soomes räägiti juba aastaid tagasi, et kinnisarahinnad on nii kõrged, et enam kuidagi need tõusta ei saa. Aastate jooksul on aga toimunud just vastupidine – isegi kui hinnad paistavad juba utoopilised, ei ole hinnatõus tulemata jäänud.

Temaga nõustus LAAM Kinnisvara OÜ partner Mart Saa, kelle sõnul tõusevad hinnad seni, kuni tõusevad veel palgad ning kui pangad on sama lahked kui praegu

