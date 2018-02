Eksperdid: kinnisvaraturul mulli veel pole, kuid kuum on juba küll

Kinnisvaraturul toimub kuumenemine, aga mullist on veel vara rääkida, leiavad kinnisvaraeksperdid ERRi uudisteportaalis.

Osades uuselamurajoonides on korterite hinnad viimase aastaga kasvanud 10-15 protsenti ning majandusekspert Heido Vitsuri sõnul ei saa hinnatõus olla lõputu ja mingil hetkel tuleb hindade korrektsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veel kümmekond aastat tagasi oli Tallinna servas, Haaberstis lihtne heinamaa, kolme viimase aastaga on aga kortermaju kerkinud nagu seeni pärast vihma.

Maakler Indrek Peedo näitas "Aktuaalsele kaamerale" näiteks 47 ruutmeetri suurust kahetoalist korterit, mille hind on 114 000. Praegune omanik ostis korteri natuke üle aasta tagasi ja siis jäi hind alla 100 000 euro. Nüüd tahab ta kolida rohkem kesklinna poole. Kuulutust pole veel ülevalgi, aga juba käivad potentsiaalsed ostjad ruume vaatamas.

"Mulli ei ole veel. Ütleme nii, et mulli tekkimiseks läheb veel aega, aga nõudlus on suur ja eks seda nõudlust toidab see, et inimesed tulevad Tallinnasse, nende elu- ja õpikohad on siin Tallinnas. Ja nagu siin ümbruskonnast ka näha, siis maju ehitatakse järjest juurde ja täna on selge, et selline uus vara on eelistatud," selgitas kinnisvaramaakler Peedo.

Maakleri sõnul on nõudlus ka nn magalarajoonide, näiteks Mustamäe või Õismäe korterite järele, kuid seal on ooteaeg pikem ning kahe- või kolmetoaline püsib müügis üle kolme kuu.

