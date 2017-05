Ekspert: 5-10 aasta pärast on noorte arvu vähenemist märgatavalt tunda

Noorte töömess „Suveks tööle 2017“ Foto: Gert Nõgu

Ärilehes ilmus täna lugu sellest, milline mõju on kinnisvaraturule sellel, et 5-10 aasta pärast väheneb oluliselt kinnisvaratehingute mõttes kõige paremas vanuses ehk 25-35-aastaste noorte arv. Loe seda lugu siit. 1Partner Kinnisvara elamispindade grupi partner näeb samuti, et aastate pärast on sel märgatav mõju.