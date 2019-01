Ekspert EKRE laenuplaanist: 40-aastane laen oleks ehk pikk. Lühemaks ajaks saaks võlakirju välja lasta

Kas see formaat töötaks meie teedel ja meie liiklusintensiivsust arvestades, ma tõesti ei tea, aga kodanikuna küll näeks hea meelega, et Tallinn - Pärnu maantee oleks neljarealine ja miks mitte tasuline, lausus ta.

„See pooleteistrealine hiljuti ehitatud lõik Ääsmäe ja Kernu vahel on minu silmis kompromisslahendus, mis tegelikult pole piisav. Pärnu maanteel on kaubaautosid ja busse ikka väga tihedalt ja sageli on moodustuvad autoketid nii pikad ja aeglased, et turvalist möödasõiduvarianti naljalt ei tekigi,“ rääkis ta. „Transiitkaubavedudele võiks meie magistraalid küll tasulised olla - paljudes Euroopa riikides ju on teed tasulised. Mille poolest me kehvemad oleme? Seda enam, et põhja-lõunasuunalisel transiidil täna autotranspordile siin regioonis mingit alternatiivi pole.“