Ekspert: ettevõtjatel on kuldne aeg, kuid pole head ilma halvata

Ettevõtjad üle maailma kogevad praegu häid aegu ja on muutunud nii oma ettevõtte kui ka riigi edasise käekäigu suhtes aina optimistlikumaks. Grant Thorntoni 36 riigis tehtud uuringu andmeil on ärioptimism järjepanu kasvanud viimased viis kvartalit ja ettevõtjate ootused käibe ning kasumi kasvatamise suhtes muutuvad aina roosilisemaks. Kuid pole head ilma halvata.

Kiire kasv toob tavaliselt kaasa vajaduse palgata rohkem tööjõudu ja seejuures võib tarvis minna senisest teistsuguse, näiteks kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi. Siin peitubki kari, millega kokku põrgates võivad uppuda paljude ettevõtete suured kasvuplaanid. Kuid esialgu vaatame, millised need plaanid on.

Rekordilised kasvuootused

Maksu- ja ärinõustamisfirma Grant Thorntoni II kvartalis tehtud üleilmsest uuringust 2500 ettevõtte seas selgus, et järgmise 12 kuu jooksul kavatseb käivet kasvatada veidi üle poole küsitletud ettevõtteist. Umbes sama palju ettevõtjaist ootab korralikku kasumi kasvu. Rahvusvaheline kaubavahetus on hoos ja ettevõtjad usuvad, et suudavad lähema 12 kuu jooksul ekspordimahte kasvatada.

Kui vaadata riikide kaupa, siis eriti optimistlikud on tulevikuväljavaadete suhtes USA ettevõtjad, kelle nn optimismi indeks on viimase 14 aasta kõrgeimal tasemel. Ka teine maailmamajanduse seisukohast oluline suurriik, Hiina, paistab optimismi poolest silma - seal on optimismi indeks viimase kolme aasta kõrgeimal tasemel. Euroopas ootavad suurimat kasvu Saksamaa, Rootsi ja Hollandi ettevõtjad ning see on hea uudis Eestile, sest nimetatud riikidest kaks esimest on meie jaoks väga olulised kaubavahetuspartnerid ja ka Holland on Eesti ekspordipartnerite TOP 10-s esindatud.

Heade töötajate puudus takistab arengut

Kuid nagu öeldud: taevas pole päris pilvitu. Uuringus küsisime ettevõtjate käest ka seda, milles nad näevad oma äri arendamisel takistusi. Kvalifitseeritud töötajate puudus oli suur takistus 35% ettevõtjate jaoks - viimati oli see number nii suur kolm aastat tagasi. Uusi inimesi plaanib järgmise 12 kuu jooksul värvata 36% ettevõtteist ja koguni kolmveerand plaanib tõsta töötajate palka. Samas on tähelepanuväärne see, et palgatõus ei tule paljude jaoks suur: ainult viiendikus firmades võivad töötajad oodata inflatsioonist suuremat palgakasvu. Kuid üks on selge - võistlus talentide pärast tugevneb ning see viib üsna ruttu nii palgad kui ka inflatsiooni tõusule.

Eesti ettevõtjail soovitan võimalikult kiiresti töötajate järelkasvu planeerimisega tõsiselt pihta hakata - kui te sellega juba ei tegele. Analüüsige, millised on teie ettevõtte jaoks need kriitilised kompetentsid, milleta kasv pole võimalik ja pakkuge töötajatele koolitusprogramme, mis neid kompetentse arendavad. Seejuures võiks kaaluda koostööd ka mõne kõrgkooli või kutsekooliga. Tasub ka meeles pidada, et heade töötajate enda juures hoidmisel on palgatõusu pakkumine lühiajaline meede - inimeste koolitamine ja arendamine aga annab pikaajalist efekti. Just see, kuidas meie ettevõtjad lahendavad oma tähtsaima ressursi - inimeste - värbamise ja arendamise küsimuse, saab otsustavaks teguriks lähiaastate kasvuplaanide realiseerimisel.

Grant Thornton International Business Report (IBR) annab kord kvartalis ülevaate 36 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Artiklis viidatud uuringu andmed koguti 2500 ettevõtte juhilt 2017. aasta II kvartalis.