Ekspert hiinlaste suurinvesteeringust: Taxify liitus Uberi-vastase maailmasõjaga

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud ja endine startup-ettevõtja Alise Lezdina ütles Taxify äsjast rekordinvesteeringut kommenteerides, et Didi kui “Hiina Uberi” investeering Taxifysse viitab sellele, et Didi organiseerib uut ülemaailmset Uberi-vastast rinnet.

"2015. aastal hakkasid neli suure haardega taksoäpifirmat, Hiina Didi, USA Lyft, India Ola ja Kagu-Aasia Grab, tegema Uberi vastu koostööd. Ühe äpi kaudu sai vastavas regioonis ka teiste pakkujate juhte tellida. 2016. aastal ostis Didi koduturul Hiinas Uberi välja, mis tekitas pingeid Didi ja suurima partneri Lyfti vahel. Selle aasta alguses leidiski see niiöelda nelikliit lõpu," selgitas Lezdina.

Kuidas puutub siia Eesti Taxify? 2017 märtsis teatas Didi, et sel kujul nelikliit lõppes, aga Didi "kavatseb otsida paindlikumaid partnerlusi kohalike innovaatoritega". Taxify tegutseb 18 riigis Euroopas ja Aafrikas." Mitmes nii Euroopa kui Aafrika suurlinnas on Taxify Uberile tõsine konkurent. Tõsine tegija, samas maailma mastaabis siiski pigem väike. Tundub, et võrdne partnerlus Lyftiga Didile ei sobinud. Võib-olla üritab Didi luua nüüd Uberi vastu liitu, kus on juhtrollis Didi, kelle kõrval oleksid mitmeid väiksemaid ettevõtteid," arvas õppejõud ja endine ettevõtja.

"Taxify-laadsetesse kohalikesse Uberi konkurentidesse on Didi viimasel ajal investeerinud veel. Näiteks Brasiilia taksoäpifirma 99 sai aasta alguses 100 miljoni dollarilise investeeringu. Ning Kagu-Aasia Grab sai äsja teiste seas ka Didilt veel täiendavalt lausa 2 miljardi dollarilise investeeringu," märkis Lezdina.

Ettevõtluskõrgkooli õppejõu sõnul on Eesti startup-ettevõte kaasatud nüüd võib-olla kogu planeedi sõidujagamisturu ärajagamisse. Ning meie omadele ei pruugi langeda sugugi väike osa.

"Kui vaadata, kes kus tegutseb, siis on muster üsna selge. Põhja-Ameerika on Uberi kindlus, sinna Didi praegu ei tungi. Didi enda valdus on Hiina – just äsja pidi Uber välja tõmbuma ka Macaust. Investorina on Didi jätkuvalt sees India Olas. Kagu-Aasiat, sealhulgas Indoneesiat, katab Grab, Lõuna-Ameerikas on Didi paadis 99. Järgi jäävad Euroopa ja Aafrika, kus tegutsebki Taxify," tõi õppejõud välja.

"Kas Uberi number üks konkurent nii Aafrikas kui Euroopas hakkab peagi olema Eesti ettevõte? Euroopa taksoäpifirmadesse Didi varem investeerinud ei ole. Räägitakse, et Taxify peab ka plaani Londonisse laienemiseks. Võib-olla jagatakse maailm ära ja eestlastele saavad Euroopa ja Aafrika," hindas Lezdina.

See on aga võib-olla alles esimene samm. "SoftBank, kes on olnud Didile mitmetes nendest investeeringutes kaasinvestor, investeeris hiljuti ka isejuhtivate autode tehnoloogia ettevõttesse Nauto. Isesõidutehnoloogiat arendab ka Uber. Kas kümne aasta pärast võistlevad Euroopa pealinnades Uberi ja Taxify robottaksod, näitab aeg," arutles Ettevõtluskõrgkooli Mainor startup-ettevõtluse õppejõud.