Ekspert: kinnisvaraturgu kujundavad lumehelbekesed, kes ei tea eriti, mis on värv või tapeet

Kinnisvaraturul on juba mõnda aega suurenenud uute korterite osakaal. Trendile aitab kaasa ka niinimetatud lumehelbekeste põlvkond, kes ei tunne värvi ega tapeeti, et ise remonti teha, ütles 1Partner Kinnisvaragrupi tegevjuht Martin Vahter, kirjutab Äripäev.

Vahter andis täna hommikul Äripäeva hommikuprogrammis ülevaate kinnisvaraturu seisust. Üha enam tuleb Tallinnas turule uusi kortereid, mille ruutmeetrihind algab 2000 eurost. „Võib-olla mõnes projektis saab veel mõne korteri alla selle, aga üldiselt tuleb sellise hinnaga juba arvestada," ütles ta.

Uute korterite osakaal on Vahteri sõnul kasvanud juba mitu aastat järjest. Sellele annab omakorda hoogu ka nn lumehelbekeste põlvkond, kes eelistab mugavust ega tea eriti, mis on värv või tapeet, naljatles Vahter. „Vahepeal tundub, et soovitakse isegi üle oma võimete elada," lisas ta.

Loe ja kuula pikemalt Äripäevast.