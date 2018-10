Ekspert: Lidlile on võimalik konkurentsi pakkuda

Johansson, kes on hästi kursis Baltimaade ja Skandinaavia kaubandussektori olukorraga ja on Lidlit palju uurinud, ütles, et Lidli tulek Eestisse mõjutab kohalikku kaubandusturgu kahtlemata oluliselt, kirjutas Äripäeva kaubandusuudiste portaal kaubandus.ee.

Samas näitab Rootsi kogemus, et Lidliga on võimalik edukalt konkureerida, kuid selleks on vaja Euroopa suurima discounter’i kaubandusmudelit hästi tunda ja teha varakult õigeid otsuseid.

“On päris kindel, et Lidl laieneb nüüd ka Eestisse, sest Eesti ja Läti on Euroopa Liidus kaks viimast riiki, kus Lidl veel ei tegutse,” ütles Johansson.

