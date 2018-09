Ekspert: Luminori suurtehing - eriti Danske lahkumise valguses - toob siia värskeid tuuli

"Tegemist on järjekordse märgilise tehinguga Eesti majanduse jaoks sellel aastal ja suurima erakapitalifondi investeeringuga nii Eesti kui ka Baltikumi ajaloos. Seni oli Luminoril kaks omanikku (Nordea, DnB), kes soovisid mõlemad siit regioonist väljuda ning selle regiooni osakaalu oma portfellis vähendada, mistõttu puudus omanike toetus kasvuks ja täiendavaks kapitali süstiks," analüüsis Tammemäe.

"Blackstone soovib aga finantsinvestorina Luminori kasvatada ning see võib kohalikule pangandusturule, mis Danske lahkumisega ühe tegija kaotas, värskeid tuuli tuua. See on hea uudis ettevõtjatele ja eraisikutele, sest konkurents Baltikumi pangandusturul on selle tehingnuga taas teravamaks muutunud ning Põhjamaade pankade kõrvale tekib Blackstone'i poolt omatud Luminori näol võimekas panganduskontsern. Blackstone kvaliteetinvestorina näitas selgelt ära, et tavapangandust kasvusektorina ei saa veel maha kanda - traditsioonilisel pangandusel on endiselt kasvuruumi."