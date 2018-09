Ekspert: Tallinna kinnisvaraturul paistab järgmine suur edulugu, mis kunagi oli kriminaalide kants

Need ajad, mil Majaka kanti kardeti, on ammu möödas. Maju tehakse korda, peatänav on rekonstrueeritud ning kerkib ka uusi elamuid. Ülemiste City ja laiemalt kogu piirkonna kiire areng toob üürihuvilisi, kes kõik lähedalasuvates ettevõtetes juba praegu või tulevikus tööle asuvad. Loomulikult hoiab huvi kõrgel ka kesklinna-lähedus.

Nii on asumist saanud üha populaarsem elupiirkond, kus omale kodu üürida, aga miks mitte ka osta. Väga palju noori professionaale nii Eestist kui välismaalt tunnevad huvi Majaka kanti kolimise vastu, sest asukoht on soodne kõikjale jõudmiseks ja seda ka siis, kui autot ei oma. Tramm viib kiirelt nii Ülemistesse, kesklinna, Peterburi teele, rongi- ja lennujaama. Tulevikus asuvad Ülemistel ka Rail Balticu peaterminaal ning bussijaam. Samas on Majaka asum omajagu suletud, nii et liiklus ja transpordisõlmed ei sega elamist.

Vaja väikekorteritega üürimaju

Majakas on elamuid mitmest erinevast ajastust - alates tsaari-aegsetest puitelamutest kuni moodsate tornideni välja. Väga omapärane elukeskkond on 1940ndate lõpus ja 1950ndatel rajatud stalinistliku arhitektuuriga kvartalid Sikupilli tänava ja Peterburi tee vahelisel alal, mis meelitavad elanikke avarate, kõrgete lagedega korterite ning lopsaka haljastusega.

Piirkonnas on aga senimaani veel tühje krunte ja erineva otstarbega vanemaid hooneid, mida saaks uusehitistega asendada või rekonstrueerida.

Arvestades asukoha spetsiifilisust Ülemiste ja kesklinna vahel, sobiksid Majaka asumisse väiksemate korteritega arendusprojektid, kuhu investorid saaksid soetada elamispindu väljaüürimiseks või noored osta oma esimese kodu. Niisamuti oleksid minevaks kaubaks ka aktuaalseks saanud mikrokorterid. Katsetada tasub ka klassikaliste üürimajadega, millel üks omanik.