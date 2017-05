Ekspert: Tallinna päästaks parkimiskatastroofist üks kindel lahendus

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul planeeritakse ja ehitatakse Tallinnasse liiga kõrgeid hooneid, millest põhjustatud parkimiskatastroofi vältimiseks peaks avalike väljakute ja tänavate alla parklaid rajama.

Martin Vahteri sõnul pole Tallinnasse 30-korruselisi hooneid vaja, sest vabu krunte on piisavalt. "Ühe suure maja ehitamine tõstab hüppeliselt nii piirkonna liiklus- kui parkimiskoormust. Üks kõrghoone mõjutab mitmesajameetrise raadiusega ümbritsevat liiklust. Kui mitu suurt maja on kõrvuti, siis tänavate läbilaskevõime väheneb ning tekivad ummikud, mis mõjutavad kogu kvartalit," rääkis Vahter.

"Ei hoonete arendajad ega ehituslubade väljastamise eest vastutav linn ei planeeri piisavalt parkimiskohtasid. Seetõttu on Tallinna südalinnas juba praegu parkimiskohti vajaminevast vähem," ütles Vahter.

"Linn tahab autoliiklust südalinnast eemale suunata, mis on iseenesest hea mõte, kuid samal ajal planeeritakse ja ehitatakse sinna juurde mitmeid kõrghooneid. Tegemist on vasturääkivusega, sest ei saa ju eeldada, et tulevaste hoonete kasutajad või külalised läheksid sinna jalgsi," rääkis Vahter.

"Kui näiteks Maakri piirkonda kerkib uus maja, siis tõuseb parkimiskohtade nõudlus ning hind lakke. Kui linn tõstab hinda, siis tulevad parkimismajad järgi ja vastupidi," ütles Vahter ja lisas, et juba praegu on Tallinnas Euroopa ühed kõrgemad parkimistasud.

"Tiheasustusega piirkondades on logistiliselt ja visuaalselt kõige mõistlikum rajada parkimiskohad maa alla. 1-2 korruselised parklad võiks rajada Teatri väljaku ja suuremate liiklussõlmede, näiteks Viru ringi ja Liivalaia tänava alla," ütles Vahter.

"Eestis selliseid lahendusi peale Vabaduse väljaku suurt kasutatud pole, kuid mujal maailmas on maa-alused parklad, mis silma ei riiva, levinud praktika. Alates Gediminase prospekti ääres pargi alla rajatud parklast Vilniuses kuni Ronda vanalinnani Hispaanias, kus isegi ajaloolise raekoja platsi all on mitmekorruseline parkimismaja. Naljakal kombel on sealsed parkimise hinnad võrreldes Tallinnaga kordades madalamad" rääkis Vahter.