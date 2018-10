Ekspert: tööjõupuuduses vaevleva IT-sektori peamine probleem ei olegi inimesed

Ciscos läbi viidud tiimijuhtimise muudatused algasid just tänu töötajate tagasisidele. „Igas kvartalis toimusid meil tulemusintervjuud, mis töötajate sõnul ei täitnud absoluutselt oma eesmärki, kuna olid kohustuslikud, harva toimuvad ning tehtud tööle tagasivaatavad ehk üldse mitte olulised hetkel toimuvale," lausus Jolkin, lisades, et kui sa oled keskendunud nii enese- ja projekti arengule, siis pole hiljem meeleski, mis kuus kuud tagasi juhtus. Tagasiside põhjal leiti, et ettevõtte parimad meeskonnad peavad sagedasi, tulevikule suunatud vestlusi, mis peegeldavad paremini hetkeolukorda ning -emotsioone, pakkudes seeläbi ka inimlikku mõõdet.

Jolkini sõnul on hästitöötava meeskonna saladuseks usaldus. „See tunne, et oma meeskonda saab usaldada ning nad on abiks igas ettejuhtuvas olukorras, on kõige alus, mis annab julguse ka olla sina ise ja väljendada igapäevaselt, mis meeldib ja mis mitte. Usaldus aitab inimeses tuua välja vaid parima," tõdes Cisco koostöölahenduste juht. Oluline on siinkohal, et töötajatel oleks piisavalt ruumi ja võimalust koos vestelda, naljatleda ning jagada ka eraelulisi momente oma elust. „Loomulikult peavad inimesed ka koos hästi töötama, kuid kui keskenduda ainult etteantud Exceli tabelitele ning kohtumise eesmärkidele, siis ei teki ka koostööks vajalikku sünergiat," nentis Cisco koostöölahenduste juht.

Inimene tehnoloogia abil fookusesse

Cisco koostöölahenduste juhi sõnul on usalduse tekitamises suur roll meeskonnajuhil, kes peab leidma sobiva viisi, kuidas kasvatada usaldust ning kuidas läbi oskusliku juhtimise meeskond täistuuridel tööle panna. Kuigi kogu IT-sektori roll on arendada tehnoloogiaid, siis peavad ka IT-ettevõtted ise enda arendamiseks ja juhtimiseks kasutama erinevaid tehnoloogiaplatvorme, mis aitavad suunata liidrit tiimi juhtimisel.

Loe veel

Jolkin tõi esile, et näiteks Cisco kasutab ise Team Space tehnoloogiat, mis aitab ettevõttel paremini juhtida oma talente üle kogu maailma. „Tänapäeva maailmas, kus meeskonna liikmed paiknevad erinevates maailma otstes ning kohtuvad virtuaalselt, on oluline, et oleks nii-öelda abistav keskkond, mis aitab kaardistada ära tugevused ja nõrkused ning tuletab meelde millal kohtuda ja milliseid küsimusi oma meeskonnale esitada," kirjeldas Jolkin, lisades, et maailmas on piisavalt palju platvorme, mille seast iga ettevõtte leiab enda eesmärke teeniva. "Sama palju kui inimene IT-ettevõttes ise tehnoloogiat arendab ja suunab, peab tänapäevane IT-ettevõtte juht kasutama ka tehnoloogia abi enda personali juhtimisel," tõi Jolkin esile paradoksi.