Ekspert: Tööturu pingestumine toob juba sel aastal kaasa suurema põlvkonnavahetuse juhtide seas

2018. aastal libiseb jäme ots tööturul veelgi enam töötajate kätte ja tööandjate põhimureks saab töötajate hoidmine. Võidab see, kes suudab kaasaegsemalt ja paremini juhtida.

Inimesi jääb tööturul vähemaks ja nõudlus töökäte järele kasvab. Alanud aastal muutub inimeste värbamine tööandjaile veel keerulisemaks. Tööandjaist iga teine pidas juba 2016 aastal töötajate leidmist väga keeruliseks. CV-Online hiljutise küsitluse põhjal kasvab aktiivselt värbavate tööandjate arv tänavu veel umbes poole võrra.

Võiks ju eeldada, et nõudlus tööturul on tipus ja pakkumine madalseisus. Mõneti vastuoluliselt see siiski nii pole. CV-Online statistika järgi on ka tööle kandideerimiste arv kasvanud aastaga üle 10%. Ehk teisiti öeldes vastab suurenenud arvule vabadele töökohtadele ka suurem arv tööotsijaid. Tööturg on tervikuna likviidsem kui kunagi varem.

Seetõttu ei saa tänavu tööandjate peamiseks mureks uute inimeste leidmine, vaid hoopis olemasolevate hoidmine. Inimeste juhtimise ülesanne muutub väga kiiresti ja väga palju komplekssemaks. Olulisemaks kui kunagi varem muutub töötajatele tagasiside andmine ja meeleolu jooksev juhtimine. Samuti ka oskus individuaalselt läheneda ja konkreetse töötaja vajadustest lähtuvaid lahendusi leida.

Üksnes stabiilsest töökohast ja ennetavast palgatõusust töötajate hoidmiseks ei piisa - inimesed otsivad oma tööle suuremat tähendust kui raha. CV-Online septembrikuine uurimus tööotsijate hulgas kinnitas muu hulgas, et inimesed peavad paindlikku tööaega juba olulisemaks kui suuremat palka.

Loe veel

Enamik tööandjaist, kelle jaoks sisekommunikatsioon, tööandjabränding või värbamisturundus on täna võõrad valdkonnad, on 2018. aasta lõpuks nendega juba kursis - kui muidu mitte, siis kasvõi häda sunnil. Teenusepakkujaid ja nõustajaid neis valdkondades tuleb alanud aastal kindlasti juurde.

Tõenäoliselt käivitab tööturu pingestumine juba alanud aastal ka suurema põlvkonnavahetuse juhtide hulgas. 90ndatel kõrgustesse lennanud karmide pragmaatiliste pintsaklipslaste põlvkond annab teatepulga edasi nooremale, rahvusvahelisemale, rohkem sümboleid ja pehmeid väärtusi hindavale põlvkonnale. Juhtimisülesannete mitmetahulisemaks muutumine, kohustus pädevalt tegeleda paljude protsessidega paralleelselt, üha suurem vajadus empaatia ja sotsiaalse meisterlikkuse järele loob kõik eeldused naisjuhtide osakaalu arvestatavaks kasvuks.

Head kriisi tööturul ei maksa raisku lasta. Tööandjad, kes suudavad kohaneda ja oma juhtimispraktikad üle vaadata saavutavad eelise töötajate värbamisel ja hoidmisel.