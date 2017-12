Ekspert: uuest aastast võib kütuseliitri hinnaks kujuneda 1,32-1,35 eurot

Alexela Grupi juhatuse liige Alan Vaht tõdes, et uuest aastast võib Eesti tanklates kütuseliitri hinnaks kujuneda 1,32-1,35 eurot, kirjutas ERR.

Vaht rääkis ERR- raadiouudistele, et naftahind tõusis pühapäeva õhtul hüppeliselt 67-dollarile barrelist. "Selline hinnatase oli viimati 2014. aasta detsembri alguses, kui hind oli üle 68 dollari barrelist. Pärast seda kolme aasta jooksul ei ole nii kõrget hinda olnudki," märkis Vaht.

Tema hinnangul võib kõiki asjaolusid arvestades öelda, et naftahinnad maailmaturul on tõusutrendis, kuid see annab samas motivatsiooni kildanafta tootjatele avada uusi puurtorne ja see omakorda peaks hinnad jälle allapoole tooma.

"Kui on pingelisem olukord, siis hinnad tõusevad ja kui rohkem toornaftat turule jõuab, siis hinnad hakkavad langema," märkis ta.

Vaht tõdes selle juures positiivsena, et kõrgem naftahind on kasulikum meie põlevkiviõli tootjatele, kuid pole meeldiv bensiini ja diisli lõpptarbijaile.

"Uuest aastast ootab eestimaalasi üks ebameeldiv kingitus - nimelt tõuseb meil bensiiniaktsiis 10 protsenti," nentis Vaht.

"Eesti tanklatesse jõuab pühapäevane ja esmaspäevane hinnatõus maailmaturul mõningase viivitusega, tavapäraselt paar päeva." Ta lisas, et kui hinnata maailmaturul toimuvat hinnatõusu ning uuel aastal lisanduvat aktsiisitõusu, siis võib seetõttu meie tanklates liitri hinnaks juba jaanuari esimese nädala keskel kujuneda 1,32-1,35 eurot.