Ekspert: varsti hakkavad inimesed kolima väiksematesse korteritesse

Kinnisvaraarendajate suurim väljakutse kogu maailmas on leida selline eluasememudel, mis ei meelitaks mitte ainult praegust vai ka tulevast põlvkonda, tõdesid eksperdid Baltikumi arendajate foorumil.

Tulevikupildi maalis foorumil Belgia General Investment Association NV omanik Avi Karavani, kes rääkis ehitustehnoloogiatest, energeetikast ning sellest, kuidas meie eluasemed peatselt välja nägema hakkavad, vahendab Läti Delfi.

Prognooside kohaselt elab aastaks 2050 60% maailma elanikest ehk üheksa miljardit inimest linnades. Karavani sõnul elab juba umbes 2030. aastal suurem osa inimestest väikeses 50-75 m2 suurustes korteris, sõltumata sellest, kas tegemist on üksiku inimese või lastega perega. Põhjuseks piiratud eelarve.

Karavani lisas, et praegu valivad kliendid, kas panustada tehnoloogiale või elukvaliteeti.

Valides elukvaliteedi ja mugavuse soetavad inimesed eluaseme kaunis kohas ning mõtlevad selle vastupidavusele, et ehitusmaterjal oleks kvaliteetne ning maja energiasäästlik ning mugav.

Ta tõi välja uute eluasemete iseloomuliud omadused: väike üldpind, hea asukoht (läheduses on töökoht, koolid ja kauplused), energiasäästlik (oluline on teenuse hind, üldkulud, mistõttu kasutatakse looduslikke küttevõimalusi- päikesepaneelid, geotermiline küte jne.), tuleviku ehitusmaterjalid (niiskusekindlus, isesoojenevus), valgusmugavus (loomulik valgustus), kaunis keskkond (pargid, mänguväljakud. „Investeeringud elukvaliteeti on pikaajalisemad kui tehnoloogiasse,“ märkis ta.