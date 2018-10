Ekspert vastab põletavale küsimusele: millal tabab meid järgmine kinnisvarakrahh?

Martin Vahteri sõnul ei tähenda buum mulli, vaid lihtsalt tõusuperioodi. Tihti küsitakse "millal tuleb krahh" ning seda teevad peamiselt üle 30-aastased inimesed, kes eelmist, 2007. aasta majanduslangust mäletavad. "Noorematel otsest kogemust pole, nemad tahavad lihtsalt esimest kodu osta ning ajaloole palju ei mõtle," rääkis Vahter.

Vahteri sõnul on majanduse prognoosimine sarnane ilma ennustamisega, mis läheb lühikeses või keskmises ajas pihta, aga edasi on liiga palju määramatust ja muutujaid, et täpselt ennustada. Kinnisvaraturg pole eraldiseisev valdkond ning kui maailmamajanduses ootamatusi ei tule, siis järgmised paar-kolm aastat paistab kõik rahulik, arvas ta.

"Käibeloogika, mille kohaselt peab majandustõusule järgnema reeglipäraselt ka langus, ei pea alati paika. Tõusule võib järgneda väiksem kahanemine või seisak - samale hinna ja tehinguarvu tasemele jäämine," kirjeldas ekspert.

1Partneri juhi sõnul ei ole kinnisvara praegu Eestis selline valdkond, mida ähvardab sarnase mulli lõhkemine nagu kümme aastat tagasi. "Kui toona pumpasid pangad suhteliselt valimatult raha kinnisvarasse, siis sellest õpiti ja nüüd ülelaenamist ei toimu," rääkis Vahter.

Kinnisvaraarendajatel on tema sõnul küllalt raske laenu saada, peab olema tublisti omakapitali või siis osa vahenditest hangitakse läbi ühisrahatuse. Pank ei anna lihtsalt raha ka elamukrundi ostmiseks, mida eelmise kriisi ajal tehti sisuliselt 0-sissemaksega. Samuti ei saa lihtsalt ja ilma rangete tingimuste täitmiseta raha büroohoone ehitamiseks. Kõik see pidurdab võimalike makseraskuste teket ja hüppelist hinnalangust.