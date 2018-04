Ekspordikasvu vedas põlevkiviõli müük eksootilistesse riikidesse

Ettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime EL turul viimase aasta jooksul langenud. Koduturul on ettevõtete konkurentsivõime viimase poolaasta jooksul küll veidi paranenud, kuid pikemas ajalises võrdluses on see järk-järgult halvenenud. See näitab üha suuremat hinnakonkurentsi. Möödunud aastal kasvas peamises kaupu eksportivas majandusharus - töötlevas tööstuses - tootlikkus küll tööjõukuludest kiiremini, kuid mitme eelneva aasta jooksul on tööjõukulude kasv tootlikkuse kasvu ületanud ning halvendanud sellega meie ettevõtete hinnapõhist konkurentsivõimet välisturgudel. Samas on Eesti tööstusettevõtete ootused lähikuudel ekspordi kasvatamiseks jätkuvalt kõrged.

Eesti on suutnud oma kaupade turuosa välisriikides kasvatada

Möödunud aastal kaotasime me küll mitmes riigis veidi oma turuosa, kuid pikemas tagasivaates on see Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Lätis ehk nelja suurima kaubanduspartneri juures, kuhu läheb ligikaudu pool kaupade ekspordist, suurenenud. (Rootsis on meie kaupade turuosa suurenenud sel juhul, kui jätta välja mobiilsideseadmete eksport). See näitab, et Eesti ettevõtted on oma turupositsiooni loovutamise nimel olnud valmis leppima pigem väiksemate kasumitega. Eesti kaupade hinnatase läheneb tasapisi meie peamiste kaubanduspartnerite omadele ning Läti ja Leedu kaupade hindadest on Eesti hinnad juba ammu kõrgemad. Seega on Eesti kaupade konkurentsivõime tõstmine muutumas üha suuremaks väljakutseks.

Välisnõudlus peaks sel aastal pakkuma ettevõtetele häid ekspordivõimalusi

Sel ja järgmisel aastal on oodata küll välisnõudluse nõrgenemist, kuid see peaks pakkuma Eesti ettevõtetele jätkuvalt häid ekspordivõimalusi. Kõige enam panustavad Eesti välisnõudluse kasvu Rootsi, Soome ja Läti. Samas on käesoleva aasta alguses näha, et euroala majandusel, kuhu läheb veidi üle poole meie kaupade ekspordist, paistab olevat möödunud aastal tehtud kasvukiirendusest raskem edasi liikuda: tarneahelates on viivitused, toorainete kättesaadavus on halvenenud, tööjõu ja oskuste puudus on üha kasvav, tugevam euro halvendab ekspordi konkurentsivõimet ning suurenenud poliitiline ja majanduslik ebakindlus võivad hakata nõudlust halvendama. Maailmakaubanduse mahukasv on küll jätkuvalt kõrge, kuid see kasv on pärast 2016. aasta keskpaigast alanud kiirenemist nüüd stabiliseerunud.

Kaubandussõja oht maailmas suurendab ebastabiilsust

USA poolt terasele ja alumiiniumile ning konkreetsemalt, Hiina vastu väljakäidud tollitariifid ning võimalik kaubandussõja oht maailmas, on suurendanud aktsia- ja valuutaturgude volatiilsust. Hiina on püüdnud pingeid leevendada hiljuti väljakäidud plaaniga oma kaubandust hoopis liberaalsemaks muuta. USA administratsioon paistab aga soovivat asendada mitmepoolsed kaubandussuhted kahepoolsetega ning rääkida uuesti ümber kaubanduslepingud, mis tekitavad Ühendriikidele ebaproportsionaalselt suurt kaubandusdefitsiiti. Global Trade Alerti andmetel on kõige enam protektsionistlikke abinõusid nii viimase üheksa kui ka viimase aasta jooksul võtnud kasutusele USA.

USA tollitariifide mõju Eestile avaldub peamiselt läbi meie kaubanduspartnerite