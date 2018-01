Ekspress Grupi kinnisvaraportaali asub juhtima Paavo Heil

Foto: Ekspress Meedia AS

Endine CV Keskuse juht ja Brandemi asutaja juhib alates 15. jaanuarist Ekspress Grupi ja OÜ Sadaüksteist poolt asutatud kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee

Kinnisvarakeskkond OÜ, mis haldab portaali Kinnisvara24.ee, asutati möödunud aasta suvel Ekspress Grupi ja kinnisvarabüroodele kuuluva OÜ Sadaüksteist poolt. Ekspress Grupile kuulub 49 protsenti ja OÜ-le Sadaüksteist 51 protsenti ettevõtte osadest. Kinnisvara24.ee on üks Eesti suurimaid kinnisvaraportaale.

Ettevõtte uus tegevjuht Paavo Heil on varasemalt juhtinud CV Keskuse tööportaali, käivitanud Eestis ainulaadse tööandja turunduse agentuuri Brandem ning omab mitmekülgset kogemust nii juhi, ettevõtja kui turundajana. Paavo on EBS Executive MBA programmi vilistlane ning EBS-i kraadiõppe nõukogu liige.

„Kinnisvaraportaalide seas on konkurents pikka aega sisuliselt puudunud. Kinnisvara24.ee korrastab olukorda kinnisvaraportaalide turul ja loob uuesti konkurentsi", kommenteeris kinnisvara24.ee turule tulekut portaali juht Paavo Heil. „See on ka põhjus, miks kinnisvara24.ee tulekut on nii maaklerite, kinnisvarabüroode, kinnisvara otsijate kui ka eraisikutest kuulutajate poolt juba ammu oodatud", lisas Heil.

Loe veel

Kinnisvara24.ee eesmärk on olla Eesti parim kinnisvaraportaal, mida on kõige mugavam kasutada ja mis annab tarbijatele kõige rohkem ning mitmekülgseimat informatsiooni kinnisvara kohta. Portaali tuleb nii kinnisvara otsijate kui ka kuulutajate jaoks mitmeid uusi võimalusi, mida seni ei ole Eesti kinnisvaraportaalide poolt pakutud. Korterite, majade, äripindade üürimine, ostmine ja müümine saab olema tänasest lihtsam ja ka soodsam.

Praegu käivad veel arendustööd ja uue kinnisvaraportaali avalikustamise ajast antakse pressiteate vahendusel lähiajal teada.