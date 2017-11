Ekspress Grupp tegi suure investeeringu Eestis sündinud idufirmasse

AS Ekspress Grupp sõlmis lepingu ning tegi 750 000-eurose investeeringu mikromakseid vahendavasse ettevõttesse Zlick LTD.

Zlick.it on Eestis sündinud startup, mille eesmärgiks on internetis tasuliste teenuste eest maksmise protsessi lihtsustamine. Peale ühekordset autoriseerimist on võimalik tasuda digitaalse sisu eest ühe klikiga ja tasu liidetakse automaatselt sinu mobiiltelefoni arvele. Antud lahendus võimaldab näiteks kirjastajatel rakendada lihtsat ja arusaadavat maksumüüri oma sisutoodete müügiks. Lisaks kirjastajatele keskendub Zlick.it ka annetuste ja kuulutusportaalide tasuliste teenuste vahendamisele üle kogu Euroopa.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on investeeringu näol tegemist konverteeritava laenuga, mis kolme aasta jooksul konverteeritakse ettevõtte aktsiateks. Investeeringuga saab Ekspress Grupp Zlicki vähemusosanikuks. Kui suureks osalus täpselt kujuneb, ei saa Rüütsalu sõnul praegu veel öelda.

„Zlick.it teenuste kasutuselevõtt on kasvatanud Ekspress Grupi tasulise sisu müüki kordades. Kasutajad on valmis sisuteenuste eest ka maksma, kui maksmisprotsess on tehtud piisavalt lihtsaks. Meil on hea meel olla Zlick.it suguse firma arenduspartneriks ja esmaseks teenuste katsetejaks, kuna digitaalse sisu müümine on juba aastaid olnud meie jaoks prioriteet. Ühtlasi aitab see investeering meil laieneda väljaspoole Baltimaid." sõnas Rüütsalu.