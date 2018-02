Ekspress Meedia hakkab välja andma Kroonikat ja paljusid tuntud kuukirju

Eesti suurima ajakirjade kirjastaja, ASi Ajakirjade Kirjastus omanikud Ekspress Grupp ja Suits Meedia sõlmisid lepingu, millega korraldavad ümber kirjastuse tegevuse. Muutuse järel hakkab Ajakirjade Kirjastusele kuuluvat kuut kuukirja ja nädalakirja Kroonika välja andma Ekspress Meedia ning kirjastuse ülejäänud väljaanded liituvad Õhtulehega.

20. veebruaril 2018 sõlmitud tehingu kohaselt võtab Ekspress Grupi tütarettevõte Ekspress Meedia üle kirjastusele kuuluvate kuukirjade Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Jana ning nädalakirja Kroonika väljaandmise. AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse ASiga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus.

Liitumine viiakse lõpule 2018. aasta jooksul. Tehingu peab kinnitama konkurentsiamet. Seni jätkab Ajakirjade Kirjastus tegevust eraldiseisvalt.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul tehakse ümberkorraldused ajakirjade parimat tulevikku silmas pidades. „Muudatuse peamine eesmärk on leida Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem veebiväljund, integreerides need senisest rohkem ettevõtte omanike Ekspress Grupi ja Suits Meedia tugevate veebiplatvormidega. Aastal 2018 ei ole mõistlik alustada panustamist uue suure veebikeskuse ülesehitamisse, vaid tuleb leida sünergiat olemasolevate platvormidega ehk Delfi ja Õhtulehega," selgitas Rüütsalu.

„Ajakirjade Kirjastus on ka täna kasumlik ja majanduslikult tugev firma, kuid muutuse eesmärk on ennetavalt reageerida pabertoodete reklaami- ja levituru suundumustele, tagada ajakirjade kasumlik tegutsemine ka edaspidi ning leida grupisisest sünergiat," lausus Rüütsalu.

Ajakirjade Kirjastuse tegevjuhi Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul jäävad kirjastuse tugevad ja armastatud meediabrändid alles ning nende sisu muutub lugejate jaoks veelgi kättesaadavamaks. „Ühtegi praegu väljaantavat ajakirja pole plaanis sulgeda, samuti pole muudatuse tulemusena plaanis ümber vaadata väljaannete toimetuste ajakirjanduslikku juhtimist või töökorraldust, kuid teatud muutused on võimalikud veebisisu tähtsuse suurenemise tõttu," rääkis Viirmaa-Treifeldt.

Ajakirjade tellijate jaoks jäävad kõik tellimused praegusel kujul kehtima. Muutuse tulemusena ei ole kavas tõsta tellimuste hinda.

Aastal 2000 asutatud Eesti ajakirjade kirjastamise turuliider AS Ajakirjade Kirjastus annab välja 36 väljaannet, millel on kokku üle 600 000 lugeja. Ettevõttes töötab 150 inimest. 2016. aastal oli Ajakirjade Kirjastuse müügitulu 9,6 miljonit eurot ja kasum 761 000 eurot.

Ajakirjade Kirjastuse suurima tiraažiga kuukirjad on Eesti Naine (tiraaž 18 900), Nipiraamat (tiraaž 17 000), Pere ja Kodu (tiraaž 12 400), Kodukiri (tiraaž 12 300) ja Anne&Stiil (tiraaž 11 900) ning nädalakirjad Teleleht (tiraaž 37 000), Kroonika (tiraaž 33 400) ja Naisteleht (tiraaž 28 900).

Ajakirjade Kirjastuse omanikud on võrdsetes osades Ekspress Grupp ja Suits Meedia.