Ekspress Meedia juht vahetub. Uueks juhatuse esimeheks saab Andre Veskimeister

Tõnu Väät. Foto: Karin Kaljuläte

AS Ekspress meedia nõukogu kutsus 12. juunil juhatusest tagasi esimehe Tõnu Vääti. Tagasikutsumise aluseks on tema enda avaldus. Uueks juhatuse esimeheks saab ASi Ekspress Grupp juhatuse liige Andre Veskimeister. Ta jääb ka AS Ekspress Grupp juhatusse.