Ekspress Meedia kasvatas printreklaami langenud turul käivet

Ekspress Meedia tegi tänavuse aasta esimeses kvartalis silmapaistva tulemuse reklaamikäibes - võrreldes 2016. aasta sama perioodiga kasvas kogu reklaamikäive 7 protsenti, kuigi kogu turg jäi mullusega võrreldes samaks.

Seejuures kasvas Ekspress Meedia veebireklaami käive 8 protsenti (kogu turg 7 protsenti), printreklaamis 4 protsenti. Viimase näitajaga liigub Ekspress Meedia vastupidiselt printreklaami turul kujunenud üldistele trendidele - kokku printreklaami maht Eestis tänavu esimesel kvartalis võrreldes mullu sama ajaga hoopis kahanes 4 protsenti.

"Tänavune esimene kvartal oli äärmiselt konkurentsitihe, kuid hea sünergia tulemusena erinevate meeskondade vahel oleme näidanud häid majandustulemusi. Siin on suur roll nii reklaamimüügi meeskonnal, toimetusel ja ka turundusel. Just nende üksuste koostöö tulemusena on võimalik leida uusi formaate ja pakkuda oma lugejaskonnale mitmekesist ning tasemel ajakirjandust," rääkis Ekspress Meedia juhatuse esimees Tõnu Väät.

Kasvanud on ka Eesti Päevalehe tellijate arv - märtsi lõpu seisuga on lehe paberväljaandel ja digiversioonil kokku rohkem kui 40 000 tellijat.

"Me näeme igakuiselt, kui oluline on meie digilehtede olemasolu ja pidev areng meie lugejate jaoks. Meil on aprillikuu lõpu seisuga digitellijaid tervelt 47 protsenti rohkem kui aastal 2016 aprillikuus. Selle tulemuse taga on suur meeskonnatöö ning mitmed edukad sisuprojektid," ütles Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Loe veel

Soonvaldi sõnul on üheks eduka tulemuse aluseks toimetuse töö mitmete eriprojektidega. "Oleme leidnud turul mitmeid nišše, mille kaudu pakkuda lugejatele põnevat lugemist. Näiteks aprillis võtsid lugejad väga hästi vastu pronksiöö 10. aastapäeva puhul avaldatud spetsiaalse ajakirja. Veebilugejatele oleme saanud pakkuda põhjalikke multimeedia ja videosisuga rikastatud eriartikleid näiteks Rail Balticu projekti lahtiseletamiseks, presidendi vastuvõtu telgitaguste ja ajaloo esitlemiseks ning Kelly Sildaru edu ja hüpete peensuste selgitamiseks. Statistika tõestab, et kasutajad veedavad selles artikliformaadis mitmeid kordi tavapärasest enam aega. Delfi TV on aasta algul uuenenud mitme saateformaadi jagu, samuti oleme viimastel nädalatel alustanud regulaarsete podcastidega päevateemadel," rääkis Soonvald.

Aasta esimesse kvartalisse jäi ka Delfi TV ajaloo populaarseim otseülekanne – Kelly Sildaru esikohasõit Aspeni X-Mängudel.