EL andis gaasiaktsiisi erandile loa

Euroopa Komisjon andis rohelise tule valitsuse plaanile vähendada energiamahukate ettevõtete gaasiaktsiisi.

Plaani järgi võiks vähendada suure energianõudlusega ettevõtete, näiteks paberitööstuse tarbitavalt gaasilt võetavat aktsiisi ELis lubatud miinimummäärani, kuid seni puudus selgus, kas selleks ei lähe vaja riigiabi luba, kirjutab Äripäev.

"Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat leidis, et planeeritud skeem on kooskõlas riigiabi grupierandi regulatsiooniga. Ehk kui valitsus otsustab selle teemaga edasi liikuda, saame abi täiendava riigiabi loata rakendama hakata," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda.

Gaasiaktsiisi langetust on peetud oluliseks, sest sarnaselt elektriaktsiisiga on see Eestis kõrgem kui naaberriikides. Elektriaktsiisi langetamise kohta on rahandusministeerium juba seaduseelnõu kooskõlastusele saatnud, otsuse üle rõõmustasid ka tööstuse esindajad, näiteks Estonian Cell, mille elektri- ja gaasitarve on tõesti märkimisväärne.

Loe pikemalt Äripäevast.