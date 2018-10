EL-i algatus vähendada CO2 heiteid ei leia veel eestlaste poolehoidu

Rohkem kui neljandik küsitletuist arvab, et nõuded on liiga karmid ja ebavajalikud, umbes viiendik aga kinnitab, et on peamiselt diiselautodele suunatud regulatsioonides pettunud.

Samas kujundavad tulevikunõuded, mis eeskätt puudutavad diiselmootoritele kasutamist, juba praegu eestlaste autovalikut ning 10% küsitletust on kinnitanud, et plaanib juba lähiajal diiselautoga sõitmise lõpetada. Veerand uuringus osalenutest kinnitas, et ei kavatse oma järgmise autona soetada diiselautot.

„Euroopa Liidus lepiti oktoobri alguses kokku heitmekoguste uutes kärbetes, kus vahe-eesmärgiks võeti sõiduautode ja kaubikute poolt CO2 heitgaaside tootmise vähendamine 20% võrra aastaks 2025. See ei ole otseselt põhjus, et hakata juba täna muutma oma kütuseliigi ja mootorieelistusi, kuid ehk on õige hetk mõelda oma pikaajalisele autokasutusele. Keskkonnasäästlikumate mudelite ostutrend on selgelt tuntav,“ kommenteeris muutuse tähtsust tavakasutajale SEB Liisingu tegevjuht Rein Karofeld.

Küsimusele, mis autot plaanitakse tulevikus osta, vastas ligi 40% vastanutest Eestis, et soovivad bensiinimootoriga autot, 28% pidasid õigeks valikuks hübriidi. Vaid 11% vastanutest on kinnitanud oma poolehoidu gaasil sõitvatele autodele. Mootoritüüpi pidas mitteoluliseks näitajaks veidi üle viiendiku vastanutest.

SEB Liisingu Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud autoostu- ja kasutamisharjumuste teemaline uuring hõlmas üle 3100 vastaja ning korraldati juunis ja juulis 2018.