EL-i Brexiti-läbirääkija: Suurbritanniaga tuleb kokku leppida range meetod võlakohustuste väljaarvutamiseks

Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ütles kolmapäeval, et Euroopa Liit peab kokku leppima selge viisi Suurbritannia võlgnevuse väljaarvutamiseks, enne kui saab alustada mingeid läbirääkimisi tulevase suhte üle.

„See ei ole karistus, ega ole see ka mingisugune lahkumismaks. Liidul ja Ühendkuningriigil on vastastikuseid kohustusi. Nad on võtnud kohustuse finantseerida koos programme ja projekte,“ ütles Barnier pressikonverentsil Reutersi vahendusel.

„Meie eesmärk esimeses faasis on Ühendkuningriigiga kokku leppida ranges metodoloogias nende kohustuste väljaarvutamiseks,“ lisas Barnier.

Euroopa Liidu liidrid on Brexiti-läbirääkimiste asjus kokku leppinud kahefaasilise lähenemise. Esimeses faasis räägitakse läbi kohustuste üle kodanike õiguste, eelarve ja piiride osas ning teises faasis selliste asjade üle nagu tulevased kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel.

„Mõned on loonud illusiooni, et Brexitil ei ole materiaalset mõju meie eludele või et läbirääkimised saab lõpule viia kiiresti ja valutult. See ei ole nii,“ hoiatas Barnier.