Euroopa Liidu energia- ja kliimavolinik Miguel Arias Cañete ütles intervjuus Rootsi Raadiole, et peataks vastuolulise Nord Stream 2 gaasijuhtme rajamise, kui saaks.

Euroopa Komisjon uurib praegu Euroopa Liidu seadusandlust, et vaadata, kas on mingi seaduslik tee projekti peatamiseks, teatab Rootsi Raadio.

„Me võime kontrollida, kas kõiki meie reegleid järgitakse, nagu näiteks gaasipaketti või meie keskkonnareegleid. Need vahendid meil on, aga me peame ka seadust järgima,“ ütles Arias Cañete.

Seni pole Euroopa Komisjon leidnud mingit viisi gaasitoru keelamiseks keskkonnakaitse ettekäändel või seetõttu, et see häirib konkurentsi liikmesriikide vahel. Siiski usub kliimavolinik, et Nord Stream 2 peatamine on võimalik.

Arias Cañete arvab, et Nord Stream 2 tahetakse ehitada poliitilistel motiividel.

„Täiesti selgelt on siin olemas poliitiline huvi, sest gaasitarned läbi Ukraina saab kinni keerata, kui ehitatakse Nord Stream 2,“ ütles Arias Cañete.

Arias Cañete sõnul ei ole gaasitoru ehitamiseks ärilisi põhjuseid, võttes arvesse, et kogu Euroopa Liidu elekter peaks 2050. aastaks tulema uuenevatest allikatest.

„Me võime vajada ka fossiilseid energiaallikaid üleminekuajal, aga uue infrastruktuuri ehitamisel, millel pole tulevikus mingit vajadust, ei ole mingit ärilist loogikat,“ sõnas Arias Cañete.