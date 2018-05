EL-i liidrid arutasid USA majanduspiiranguid ja Iraani tuumalepingu päästmist

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid arutasid eile Bulgaaria pealinnas Sofias, kuidas edasi minna, kui juunis peaksid kehtima hakkama USA kehtestatud piirangud Euroopa terasele ja alumiiniumile.

Eesti toetab peaminister Jüri Ratase sõnul Euroopa Komisjoni püüdlusi saavutada USA-ga praegu kehtiva ajutise erandi asemel püsiv erand tollitariifides.

„Pikemaks eesmärgiks võiks olla näiteks piiratud kaubanduslepe USA-ga, aga sellegi eeltingimus on püsiv erand Euroopa Liidu terase- ja alumiiniumikaupadele,“ ütles ta.

Päevakajalistest tulitavatest teemadest oli kõne all ka Iraani tuumaleppe tulevik. „Euroopa Liidus valitseb üksmeel, et jääme tuumaleppele truuks seni, kuni Iraan ise seda austab. Tegu on olulise rahvusvahelise leppega, mille eesmärk on tuumarelvade leviku tõkestamine,“ märkis Ratas.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kutsus täna algava Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumise eelõhtul Euroopa Liidu juhid kokku, et arutada läbimurdelise innovatsiooni ja digitaalse arengu toetamist, sest Euroopa on investeeringute mahult ja ettevõtlikkuselt maha jäämas USA-st ja Aasiast.

Euroopa Liit vajab innovatsiooni, mis muudab tippteaduse täiesti uuteks toodeteks ja teenusteks, loob uusi turge ja ärimudeleid ning lahendab suuri ühiskondlikke probleeme meditsiinis, liikuvuses, uute energiaallikate kasutusele võtus ja paljudes teistes valdkondades.