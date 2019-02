EL-i liikmesriigid suutsid Ansipi jaoks olulises algatuses taas ühise keele leida

Autoriõiguse drektiivi eelnõu kohaselt peab YouTube edaspidi hakkama filtreerima keskkonda laetavaid videosid vastavalt sellele, kellele materjali autoriõigus kuulub ja võtma maha videod, mis on autoriõigusi rikkudes tavakasutajate poolt üles laetud. YouTube, mis nüüd kuulub Google’ile, on hoiatanud, et peab seejärel eemaldama keskkonnast miljoneid videoid.

Seda muudatust sisaldava artikkel 13 vastu on kogutud ka 4,5 miljonit allkirja ning mitmed eurosaadikud on tugevalt selle vastu, kuna leiavad, et see tähendaks tsensuuri kehtestamist ja sõnavabaduse pärssimist internetis.

Reedeste kokkulepete suurim edasiminek toimus Prantsusmaa ja Saksamaa vahelises vaidluses, kus küsimuseks oli, kas ka väiksemad veebiplatvormid peavad hakkama neid reegleid järgides oma sisu filtreerima. Prantsusmaa, kes seni nõudis, et uued reeglid hakkaks kõigile ühtemoodi kehtima, nõustus nüüd kompromissiga, mille tulemusel ei pea platvormid, kellel on vähem kui 5 miljonit kasutajat, seda filtrit rakendama.

Ka tähendaks direktiivi vastu võtmine, et Google News peab hakkama uudisväljaannetega litsentsi teemal kokkuleppeid tegema, et saaks edaspidigi näidata katkeid nende poolt avaldatud uudistest. Euroopa Parlamendi saadikud ja EL-i liikmesriigid peavad nüüd lähinädalal kokku leppima, kas ka pealkirjad ja pildid läheks selle nõude alla ja kui palju teksti võiks Google News kuvada ilma, et rikuks väljaannete autoriõigusi.

Google’i peajurist Kent Walker ütles, et ettevõte on reformi vastu. Google Newsi puhul oleks isegi siis see liiga piirav, kui neile jääb õigus teksti piiratud mahus näidata. Euroopa ajakirjanike ühendus, mis seni on olnud selle muudatuse vastu, seda enam ei toeta, kuna leiab, et see ei taga mingil viisil õiglasemat tasu ajakirjanikele.

Kui uuel nädalal suudavad liikmesriikide ja parlamendisaadikute vahelised läbirääkijad direktiivi eelnõu sisus kokku leppida, peab selle heaks kiitma Euroopa Parlamendi enamus.