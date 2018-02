EL-i plaan ähvardab uute korterite hinda tõsta

Euroopa Liit kavandab muudatusi, millega kohustataks uute hoonete ehitajaid looma parklatesse võimaluse elektriautosid laadida, kirjutab err.ee.

Kinnisvarafirmade liidu hinnangul oleks tegu märkimisväärse kuluga, mis tõstab ruutmeetrihindu, majandusministeerium rõhutab aga, et tegu on alles eelkokkuleppega. Hoonete energiatõhususe direktiivi muudatustega pannakse paika nõuded elektriautode laadimispunktide paigaldamiseks nii elamutesse kui mitteeluhoonetesse.

Need nõuded näevad ette, et rohkem kui kümne parkimiskohaga uuselamu parklas tuleb kõik parkimiskohad varustada spetsiaalsete plasttorude ehk kaablikaitsekõridega, mis annab võimaluse hiljem sinna laadimispunktid paigaldada.

Üle kümne parkimiskohaga mitteeluhoonete ehitamisel peab parklas olema üks laadimispunkt ja iga viies parkimiskoht peab olema kaablikaitsekõriga.

Majandusministeeriumi ehitusvaldkonna nõunik Margus Tali ütles ERR-ile, et praegu ei saa neid nõudeid veel kindlaks pidada, sest tegu on Euroopa Liidu Nõukogus heaks kiidetud eelkokkuleppega.

"Kui Euroopa Parlament kiidab kokkuleppe teksti heaks, töötavad direktiivi muutmise eelnõu teksti läbi õigusteenistus ja tõlketeenistus ja alles seejärel avaldatakse nõuded ning need hakkavad kehtima. Nõuete kehtestamise järel on liikmesriikidel aega 20 kuud, et vastavad sätted riiklike õigusaktidega üle võtta," selgitas ta.

Tali lisas, et kui Euroopa Liit sellise nõude direktiivina kehtestab, peame liikmesriigina selle ka oma riigi õigusesse üle võtma ning Eestil pole võimalust nõude ülevõtmist kaaluda.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel juhtis tähelepanu asjaolule, et laadimisvõimaluse loomine ei tähenda pelgalt ühe kaabliotsa vedamist, vaid ka lisavõimsuse ostmist.

