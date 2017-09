EL-i tippametnik: uus kriis ei jää tulemata

Euroala stabiilsusmehhanismi ESMi juhi Klaus Reglingu sõnul on ESMi loomine üks põhjustest, miks euroala kriis on kindlalt seljataga, kirjutab Äripäev.

"Teame, et uus kriis ei jää tulemata. Kuid oleme selleks paremini valmis kui 8-9 aasta eest, mil algas viimane kriis. Nüüd on käivitunud debatt, kuidas rahaliitu vastupidavamaks ja tugevamaks teha.

Tuleb lõpule viia pangandusliit, kus ühtne hoiusekindlustus on üheks puuduvaks elemendiks. Teine tähtis küsimus on: kas euroala vajab eelarvet. Enamus riike arvab, et see võiks olla. Kuid palju vaidlusi on sellega, milleks. Meil pole eelarvelist võimekust leevendada nn asümmeetrilisi šokke, mis puudutavad vaid 1-2 riiki. Selline puhver ei laseks neil riikidel üldisest kursist liialt hälbida."