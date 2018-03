EL kaalub Trumpile vastuseks tolle terasetoodetele, teksastele, viskile, pähklivõile ja apelsinimahlale

Euroopa Liit hoiatas USA presidenti Donald Trumpi, et kehtestab karmid uued tollimaksud muu hulgas USA viski pähklivõi ja mootorratakse ekspordile, kui USA liigub edasi plaaniga kehtestada terase- ja alumiiniumitollid.

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles täna hommikul, et kaupade nimekirja, millele Euroopa Liit kaalub tollimaksude kehtestamist, on arutatud, kuid midagi ei juhtu enne, kui on selge, et Euroopa Liit on nende hulgas, kelle vastu USA tollid kehtestab, vahendab City A.M.

Malmström ütles, et seni näib, et USA kavatseb tollid kehtestada ülemaailmselt, kuid ta loodab, et „julgeolekupartner” Euroopa Liit saab erandi. Malmström lisas, et kaubandussõjal ei ole võitjaid, kuid Euroopa Liit on kokku pannud esialgse oma tollide nimekirja.

Malmström kinnitas, et arutatavas nimekirjas on terasetooted, Levi’se teksased, viski, pähklivõi, jõhvikad ja apelsinimahl.

„Meil on tõsine kahtlus õigustuse osas. Me ei suuda näha, kuidas EL-i kui sõpru ja liitlasi saab pidada ohuks USA rahvusvahelisele julgeolekule,” ütles Malmström. „Meil on tõsised kahtlused selle kohta, kas see meede on WTO-ga kooskõlas.”

USA on põhjendanud tolle julgeolekuohuga.