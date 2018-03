EL lobbigrupp hoiatas: Trumpi terasetariifid raputavad maailma kaubanduskorra alustalasid

USA presidendi Donald Trumpi plaan piirata terase importi USAsse tuues ettekäänudeks rahvusliku julgeoleku ähvardab Maailma Kaubandusorganisatsiooni alustalasid, hoiatas Euroopa terasetööstuse organisatsioon.

„Kogu see asi võib lasta WTO õhku,“ ütles Euroopa Teraseassotsiatsiooni peadirektor Axel Eggert Bloombergile antud intervjuus. „Siin pole mingisugust pistmist rahvusliku julgeolekuga. Siin üritatakse elustada elujõuetut USA tööstusharu.“

USA president lubas kehtestada välismaisele terasele 25 protsendise kaitsetariifi, mis võib kaasa tuua üleilmse kaubandussõja. Samuti võib see kaasa tuua kaubandusvaidluse WTOs.

Eggert ütles, et USAs on terase hind umbes 80 dollarit tonnist kallim kui mujal maailmas. See näitab USA terasetööstuse ebaefektiivsust. Ta soovitas Trumpil plaan uuesti läbi mõelda ja teha koostööd Euroopa Liiduga, et piirata Hiina terase ületootmist.

„Tegelik probleemi põhjus on ju seal,“ ütles Eggert. „Me peame seda lahendama koos USAga.“