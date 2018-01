"EL on meie suhtes nii ebaõiglane!" Trump ähvardab euroliitu kaubandussõjaga

Ühendkuningriigi telekanal ITV lasi eile õhtul eetrisse intervjuu USA presidendi Donald Trumpiga, kes ütles otse, et euroliit on USA jaoks väga ebaõiglane kaubanduspartner.

"Nad pole ainsad, muide. Ma võiksin nimetada palju riike ja kohti, mis on meiega ebaõiglased. Aga Euroopa Liit on USA suhtes väga-väga ebaõiglane olnud. Arvan, et see pöördub lõpuks nende kahjuks. Sellest võib kujuneda kaubanduse seisukohast midagi suurt," teatas Trump.

USA president tõi näiteks selle, kui vähe euroliit oma toodete USA-sse eksportimiseks makse peab tasuma, kuigi sunnib USA toodetele peale kõrgeid mkase ja karme regulatsioone.

Trump on USA kaubandusdefitsiidi osas korduvalt süüdistanud ebaõiglaseid kaubandusleppeid ja kõrgepalgaliste vabrikutöökohtade vähenemist.

USA importis euroliidust 2016. aastal kaupu ja teenuseid palju rohkem kui ise eksportis, lausa 93 miljardi dollari võrra. Nüüd on ta siis otsustanud selle muutmiseks samme astuda, näiteks kehtestas importkaupadele 30% suuruse eritariifi.

Trumpi intervjueeris briti telemeediatäht Piers Morgan ja see leidis aset Šveitsis Davose maailmamajandusfoorumil. Trump pole USA presidendina enne rahvusvahelisele telekanalile intervjuud andnud.