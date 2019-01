Elamisloa taotluste arv ületas juba tänavuse kvoodi

Valgu sõnul teavitab politsei tööandjaid ka otse sellest, et sisserände piirarv on täitunud. „Saadame infokirja ettevõtetele, kes on varasemalt näidanud huvi välismaalaste värbamise vastu. Lisaks elamisloa alusel töötamisele on võimalik välismaalasi lühiajaliselt tööle võtta viisa alusel ning selline töötamine tuleb tööandjal registreerida PPA-s. Viisa alusel Eestis ettevõtlusega tegelemiseks eraldi PPA luba vaja pole," selgitas Valk.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale, kes on tippspetsialistid või asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Samuti ei piira kvoodi täitumine pereliikme juurde Eestisse tulijate elamisloa taotlemist.