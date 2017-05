Elamisloaskandaal. Trumpi väimehe õde lubab tema perekonna kinnisvara hiinlastest ostjatele USA elamisluba

Kushneri perekond meelitab rikastelt hiinlastelt investeeringuid, lubades vastu USA viisat ja elamisluba, kirjutab CNN Money.

Valge maja nõuniku ja Trumpi onupoja Jared Kushneri õde Nicole Kushner Meyer pidas laupäeval Pekingis tähelepanuväärse kõne. Ta turundas Kushneri perekonna New Jersey’s asuvat kinnisvaraarendust, soovitades hiinlastel sinna investeerida ja siis saab USA EB-5 viisa ehk sisuliselt elamisloa.

EB-5 viisa on immigrantidele võimalus saada roheline kaart, kui nad investeerivad USAsse vähemalt 500 000 dollarit projekti, mis loob töökohti.

Oma turundusüritudele kutsus ta plakatiga „investeeri 500 000 dollarit ja rända USAsse.”

EB-5 viisat kasutataks Trumpi ja Kushneri pereäride hüvanguks. Välismaalased, iseäranis hiinlased, on kasutanud EB-5 programmi piletina USAsse. See on aidanud meelitada välisinvesteeringuid USA kinnisvaraarendustesse.

President Trump on võtnud immigratsioonivastase hoiaku ja lubanud karmistada tööviisade poliitikat. EB-5 programm on Kongressi mõlema tiiva rünnaku all. Kongresmenid ütlevad, et sisuliselt müüakse sedasi USA kodakondsust rikastele välismaalastele.

Laupäevasel üritusel soovitati potentsiaalsetel Kushneri projekti investeerimishuvilistel kiirustada, kuna USA immigratsioonipoliitika võib muutuda ja EB-5 programmi raames võib tulevikus miinimuminvesteeringu summa tõusta.

Nicole Kushner Meyer jutustas kuidas tema vanaisa immigreerus USAsse ja lõi eduka äri. Ta ei jätnud mainimata ka Jared uut ametikohta Valges Majas, kuigi ta otseselt ei viidanud Donald Trumpile.

Antud üritusega koguti investeeringuid New Jerseys asuva 1 Journal Square 976,4 miljoni dollarilisse elukondliku- ja ärikinnisvaraarendusse. Ettevõtte teate kohaselt on umbes 15 protsenti projektist rahastatud EB-5 programmi raames.

Jared Kushneri advokaat Blake Roberts ütles, et Kushner pole seotud Kushneri äridega ja tal puudub huvi Journal Square projektis.

Pekingi ürituse organiseeris Hiina immigratsioonibüroo Qiaowai ja see oli avatud kõigile huvilistele. Üritusel osalesid Washingotn Posti ja New York Timesi ajakirjanikud, kuid neil paluti lahkuda.