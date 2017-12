Elanike arvu kasv hoiab Tallinna kinnisvaraturgu aktiivsena

Tallinna elamispindade turg on tehingute arvu osas löömas käesoleva kümnendi rekordeid. Suures osas on selle taga Tallinna elanike arvu suurenemine, kirjutab Tõnu Toompark Adaur.ee blogis.

Tallinna linna andmetel oli pealinna elanike arv 2017 III kvartali alguses 447 000 inimest. Aastataguse ajaga võrreldes on Tallinnasse juurde tulnud üle 4000 elaniku. Enam on kasvanud kesklinna elanike arv. Kesklinnas on 63 000 elamiku, aastaga on nende arv suurenenud ligi 1900 inimese võrra.

Jätkuvalt on suurima elanike arvuga linnaosa Lasnamäe, kus elab 119 000 inimest. Lasname elanike arv püsib enam-vähem aastatagusel tasemel.

Tallinna elanike arvu jätkuv kasvamine on olnud tegur, mis on aidanud tuld hoida kinnisvaraturu ja -arenduse katla all. Küsimus kinnisvaranõudluse analüüsimise seisukohast on, kui kaua Eesti-sisene ränne jätkub ehk kui palju muudes piirkondades veel inimesi Tallinna jaoks jätkub.