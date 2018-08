Elekter püsib kallis tuleva aasta kevadeni

Toimetaja Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Elektri hinnatõusu-vastane meeleavaldus Tartus raekoja platsil Foto: Jassu Hertsmann

Põhjamaades pikemat aega püsinud ebasoodsad ilmastikuolud ning elektrijaamade hooldused on põhjustanud börsielektri kiire kallinemise, mis läbi heade ühenduste jõuab ka meie tarbijateni. Eestis oli elektri börsihind juulis kaheksa aasta kõrgeim, mis tähendab, et majapidamiste elektriarve on keskeltläbi 17 protsenti suurem kui aasta tagasi, kommenteeris rahandusministeerium täna avaldatud juulikuu tarbijahinnaindeksi 3,5% tõusu.