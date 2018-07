Elektri hinnatõusu puhul valitsus ilmselt ei sekku. Ministrid lohutavad: siiani oli hind odav

Peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Toomas Tõniste viitasid valitsuse pressikonverentsil, et siiani oli elekter suhteliselt odav. Erisamme näiteks elektriaktsiisi alandamiseks praegu plaanis pole.

"Elektri hind on börsil," rõhutas Ratas, et nemad hinda ei kujunda. Ta ütles, et aktsiisipoliitikas praegu muudatusi plaanis pole. Ta viitas, et suured maksumuudatused on võimalus valitsusel läbi rääkida riigieelarvestrateegiat planeerides.

Tõniste nentis, et praegu on elektriaktsiis kõrge, ent see pole selle valitsuse töö vili. "Varasemate valitsuste sellised otsused," rõhutas ta.

Tõniste meenutas, et kui 7-8 aastat tagasi räägiti elektri börsile viimisest, siis arvati, et hind tõuseb märgatavalt. "Tegelikkus on teistsugune. Vastupidiselt hirmujuttudele on hind alanenud."

Nii tema kui Ratas tõid välja, et hinnad olid viimastel aastatel tarbijate jaoks väga odavad.

Elekter kallineb ligi kolmandiku võrra

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul võib tulevikutehingute pealt järgmiseks talveks prognoosida elektri turuhinna ligi 30protsendilist kasvu.