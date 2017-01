Elektri hinnatõusule võib leevendust tuua üksnes soe ja lumine talv

Eesti aastane elektritarbimine on 2% nelja Skandinaavia maa tarbimisest ja seal toimuv mõjutav meid oluliselt. Ilmar Saabas

Mullu oli elektri hind keskmiselt kõrgem kui aasta varem ja prognooside järgi on hind kõrge ka tänavu – kui just soe ja lumerikas talv leevendust ei too.