Elektriautode teema on Aasias kuum

Euroopa Liidus on üsna tavaline kuulda soodustustest, mida mõned riigid on kehtestanud elektriautode ostjatele, et neil kui tavasõidukitest kallimatel oleks turgu. Hiljuti võis kuulda ka Euroopa suurriikide soovist keelata uute bensiini- ja diiselmootoriga autode müük. Õli on tulle valanud hiljutised skandaalid selle pärast, et autotootjad on kasutanud tarkvaralahendusi, millega sai näidata tegelikest väiksemaid heitgaaside näite.

Nüüd viskavad elektriautodele üha rohkem pilku ka Hiina ja India. Kui üks Hiina ametnik lausus, et riik on hakanud otsima võimalusi keelustada sisepõlemismootoriga autod, hüppas Hiina elektriautode tootja BYD aktsia lakke.