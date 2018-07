Elektrihinna tõusu valguses: kas börsihinna asemel peaks valima fikseeritud hinnaga elektripaketi, mis on ohud ja võimalused?

Alexela Energia juhatuse liige Jaak Urm tõdeb samuti, et alates elektrituru avanemisest on elektri hinnad olnud erakliendile soodsamad just börsipaketi puhul. „Hetkel on elektri hinnad kiires tempos tõusnud ja lühiajaliselt soovitame oma klientidel valida fikseeritud hinnaga pakett,“ ütles ta. Lisades, et fikseeritud hinna kasuks otsustavajatel tuleb aga olla tähelepanelik ja jälgida elektri hindasid ka edaspidi. Ja pigem börsihindade langemisel uuesti börsipaketi kasuks otsustada.

Hinnatõusu taga kunstlik surve

Elektri hinnatõus taga on Urmi sõnul hetkel ka palju erinevate turuosaliste poolt tekitatud kunstlikku hinnasurvet ülespoole. „Sest kui vaadata 2020. aasta hinnaprognoose, siis ei paista sealt sellist elektri hinnatõusu kui erinevad turuosalised püüvad avalikkusele näidata,“ lausus ta.

Elektriturg.ee tegevjuhi Pirmin Tamme sõnul on viimase 12 kalendrikuu kaalutud keskmine börsihind marginaalita on olnud 4,68 s/kWh, kuid näiteks viimased 6 kuud juba 5,13 s/kWh ja viimane kuu tervelt 5,81 s/kWh. „Seega võib tõesti tekkida üle väga pika aja tarbijatele võimalus fikseeritud elektrihinnaga soodsamalt elektrit tarbida, kui seda börsihinnaga, mida toetavad ka tulevikutehingute väärtused, mis on hetkel ajalooliselt kõrgeimal tasemel,“ lausus ta, lisades, et tulevikutehingute hindadest räägime hetkel ligikaudu 40-50% hinnatõusust võrreldes möödunud aastaga.

Fikseeritud hinnaga lepingul pööra tähelepanu hinnale, et loodetud säästu asemel ei peaks rohkem maksma

Kõige rohkem puudutab hinnatõus Tamme sõnul äritarbijaid, kuna nende mastaabid on oluliselt suuremad ning nemad ei saa igakuiselt elektrilepingut vahetada. „Seega ees on väga keeruline ja kaalutletud otsustamise aeg,“ tõdes ta.

Vaadates hetkel elektrimüüjate pakutut, siis soodsaim fikseeritud hinnaga pakett on Tamme sõnul kaalutud keskmise hinnaga 5,12 s/kWh, seda eeldusel, et tarbija kasutab öö- ja päevaelektrit võrdselt.

„Võttes maha sealt soodsaima börsimarginaali, mis antud hetkel on ettemaksuta 0,189 s/kWh, võib kaalutud keskmine börsihind olla kuni 4,931 s/kWh, et see oleks tarbija jaoks soodsam variant,“ rääkis ta.

Eriti kõrget hinda ennustavad tulevikutehingud just selle aasta viimaseks kvartaliks ja uue aasta esimeseks. „Võttes aluseks, et hind on sama kõrge näiteks kui viimane kuu, säästaks aastase tarbimisega 2500 kWh elamu ühe kuuga 1,83 eurot. Elektriküttega elamu hinnavõidud võivad olla seega kordades suuremad,“ lausus Tamm.

„Kuna tarbijad saavad igakuiselt sisuliselt elektrilepingut vahetada, tundub hetkel tõesti hinnatundliku kliendi jaoks soodne moment olevat börsihinnaga leping vahetada fikseeritud hinnaga lepingu vastu, kuid tähelepanu tuleb pöörata just fikseeritud hinnaga lepingu hinnatasemele, kuna vahed on väga suured ja säästu eesmärgil alustatu võib hoopis kallima lepingu sõlmimisega lõppeda.