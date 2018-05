Elektrilevi hakkab rahva käest uurima, kuhu peaks kiiret internetti viima

Alates sügisest hakatakse välja töötama täpsemat üle-eestilist investeeringute ajaplaani. Võrgu välja ehitamine plaanitakse 5-aastasele perioodile.

Elektrilevi poolt rajatav kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste pakkujatele. See tähendab, et internetiteenust saavad võrgu kaudu pakkuda kõik operaatorid. Elektrilevi ise internetiteenuseid müüma ei hakka.

Elektrilevi testib tänavu avatud kiire interneti võrgu rajamist mitme pilootprojekti raames. Praegu käivad avatud sidevõrgu rajamise tööd koos elektrivõrgu hooldustöödega Tallinnas, Veskimetsa piirkonnas, kus leping internetiteenuse pakkumiseks on sõlmitud nelja sideoperaatoriga.

„Rajame kiire interneti võrgu elektriliinidele. Tänu kahe taristu ühistöödele säästame raha ja suudame kiire interneti võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti,“ lisas Randna. Valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast ning võimaldab kasutada internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks sellele pakub Elektrilevi ka mitmeid vabaturuteenuseid, millest suurim on hetkel Tallinna ja Tartu tänavavalgustuse haldamine, kus just tänu infrastruktuuri ühiskasutusele on suudetud tõsta tänavavalgustuse kvaliteeti, rikete parandamise operatiivsust ja on oluliselt vähendatud halduskulusid.