Elektrilevi juhatuses tulevad muudatused

Alates 1. veebruarist uueneb Eesti suurima võrguettevõtte Elektrilevi juhatus. Augustist juhatuse esimehena alustanud Jaanus Tiisvendi kõrval hakkavad Elektrilevi juhatusse kuuluma Andres Tõnissaar, Priit Treial ja Taavo Randna.

Muutub ka ettevõtte juhtimisstruktuur eesmärgiga parandada töökorralduse efektiivsust ja tagada strateegiliselt tähtsate valdkondade tõhusam areng.

Elektrilevi peamiseks eesmärgiks on tagada võimalikult töökindel, kliendi jaoks sujuv ja efektiivne elektrivõrguteenus. “Töökindlusnäitajad on elektrivõrgus küll aastalt-aastalt paranenud, kuid kindlasti on meil veel palju teha, et vastata klientide ootustele. Seda jätkuvalt nii elektrivõrgu ilmastikukindlamaks kui ka nutikamaks muutmise osas,“ rääkis juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

“Kui seni oleme suurt tähelepanu pööranud tavaliste õhuliinide asendamisele ilmastikukindlatega, siis lähituleviku suurimaks väljakutseks saab Eestimaa linnades oleva kaablivõrgu uuendamine ja automatiseerimine,“ lisas Tiisvend.

Kasutades oma kompetentsi, soovib Elektrilevi pakkuda klientidele ja ühiskonnale ka efektiivseid ja asjatundlikult hallatud taristuteenuseid laiemalt. Näiteks haldab Elektrilevi Tallinnas ja Tartus tänavavalgustusvõrku ning katsetab elektritaristule kiiret internetti võimaldava avatud sidevõrgu ehitamist.

Tiisvendi sõnul oli klientide ootustele vastamiseks ja ambitsioonikate eesmärkide suunas liikumiseks vajalik üle vaadata ka organisatsiooni ülesehitus, juhtimine ja struktuur. “Vähendasime juhtimistasandeid, lõime soodsama keskkonna protsesside sujumiseks ja prioriteetsete valdkondade arendamiseks,” ütles Tiisvend.

Möödunud aasta augustis juhatuse esimehena alustanud Jaanus Tiisvend on töötanud Elektrilevis erinevatel vara haldamise ja inimeste juhtimisega seotud ametikohtadel alates 1996. aastast. Ka käiduvaldkonda vedav juhatuse liige Andres Tõnissaar ning toodete ja teenuste arenduse valdkonna juht Taavo Randna on ettevõttes pikaajalise kogemusega. Äriarenduse valdkonnajuhina 1.veebruarist alustav juhatuse liige Priit Treial on töötanud 2 aastat Eesti Energias juhtiva finantskontrollerina ning varasemalt ettevõttes BPT Real Estate investeerimisanalüütiku ja grupi kontrollerina.

Senine Elektrilevi juhatuse liige Siret Kegel suundub 1.veebruarist juhatuse liikmeks Eesti Energia kontserni ettevõttesse Enefit Solutions.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis, kes haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab ettevõte 40 protsenti Eesti tänavavalgustuspunktidest ning piloteerib kiiret internetti võimaldava avatud sidevõrgu rajamist elektritaristule.