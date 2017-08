Elektrilevi raporteeris töövõitudest

Tänavuse aasta esimeses pooles on Elektrilevi võrgus esinenud 36% vähem ilmastikust põhjustatud elektrikatkestusi kui möödunud aasta samal ajal, teatas ettevõte.

„Elektrivõrgu pidev arendamine ja töökindluse parandamine on Elektrilevi investeeringute peamiseks initsiatiiviks,“ sõnas 9. augustist Elektrilevi uueks juhatuse esimeheks saanud Jaanus Tiisvend. „Mul on hea meel näha, et investeeringud õigustavad end ja saame oma klientidele pakkuda tänu ilmastikukindla võrgu osakaalu kasvule parema kvaliteediga teenust“.

Esimesel poolaastal registreeris Elektrilevi 5456 riket. Eelmisel aastal oli sama number 8603.

Tiisvend tõdes, et kindlasti mängib rikete arvu vähenemises mõningast rolli ka soodsam ilmastik. Möödunud aastal tuli arvestatav kogus osa elektrivõrgu riketest just suve esimeses pooles Eestimaad laastanud tormide tõttu.

Elektrikatkestusi on aidanud vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate kaablitega ehk maakaabli või kaetud õhukaabliga. Tänase seisuga on ilmastikukindla võrgu osakaal Elektrilevi madalpingevõrgus 82% ja keskpingevõrgus 37%.

Elektrilevi on 2017. aasta esimesel poolaastal elektrivõrgu arendamisse suunanud 30 miljonit eurot, rekonstrueerinud selle käigus 95 alajaama ning ehitanud 1088km ilmastikukindlat elektrivõrku.

Kokku investeerib Elektrilevi sel aastal üle Eesti liinide ja alajaamade uuendamiseks ligikaudu 78 miljonit eurot.

Elektrilevi haldab 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas.