Elektrilevi sõlmis 44 miljoni eurose elektrivõrgutööde lepingu

Võrguettevõte Elektrilevi sõlmis W.EG Eesti OÜ-ga kuni viieaastase lepingu elektrivõrgutöödeks vajalike materjalide ning seadmete ostmiseks ja logistikaks. Riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu väärtuseks on 43,9 miljonit eurot ja koostöö algab 7. septembril.

„Kogusumma poolest on selle lepingu näol tegemist ühe suurimaga Elektrilevi ajaloos," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Elektrilevi võrk on läbi aastakümnete kujunenud väga mitmekesiseks. Ennekõike võrgu korrashoid, kuid ka arendamine nõuab sadu erinevat tüüpi elektrimaterjale ja -seadmeid nii kodumaalt, Euroopast kui ka idapiiri tagant".

Leping hõlmab seadmeid, mis on vajalikud elektrivõrgu ehitus-, hooldus- ja remonttöödeks ning see sõlmiti kolmeks aastaks kaheaastase pikendamisvõimalusega.

Würth kontserni kuuluv W.EG. Eesti hakkab Elektrilevi teenindama 11 esindusega üle Eesti, mille hulgas on neli baasladu. Hankevõidu tulemusel avab W.EG. mitmeid uusi teeninduspunkte ja võtab tööle ligi 20 uut inimest.

W.EG. Eesti juhatuse esimees Timo Raimla on kindel, et ettevõte on suurenevaks töömahuks valmis. „Meil on täielik usaldus kogu Würth grupi poolt ning see hankevõit näitab, et esimene aasta W.EG. Eesti nime all oleme teinud õigeid otsuseid ettevõtte arengusuundades. Võime kinnitada, et Elektrilevi sai usaldusväärse partneri koos kvaliteetse tooteportfelliga. Lõpptulemusena mõjutab see ju enamikke eestlasi."

Elektrilevi haldab 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas.

W.EG. Eesti on Eesti elektrimaterjalide turul üks suuremaid ettevõtteid, mis loodi eelmisel aastal, kui Elektroskandia Baltics OÜ ning Talger Elektrotehnika OÜ ühinesid Würth Group kontserni alla. Ettevõtte praegune käibemaht on umbes 25 miljonit eurot aastas, mis raamlepingupingu tulemusena tõuseb umbes 40 miljonini. Viie aasta perspektiivis on ettevõtte plaanitav käive ligi 50 miljonit eurot.