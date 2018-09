Elektrilevi tahab uuest aastast võrgutasu langetada: tasu langeb rohkem suurematel tarbijatel

Hinnalangust võimaldavad Elektrilevi kasvanud efektiivsus ja soodne majanduskeskkond: suurenenud tarbimismahud ja madalad intressid finantsturgudel. Mõju avaldab ka eelmisel aastal muutunud hinnakujundus ja kehtima hakanud püsitasu, mis on muutnud efektiivsemaks elektrivõrgu kasutamise.

Viimase aasta jooksul on Elektrilevi kliendid loobunud 3%-st kasutuseta seisnud võrguvõimsusest ja lõpetanud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. “Meil on hea meel, et saame vähenevate kulude ja hinnalanguse näol need kasud nüüd klientideni tuua,” ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Ta lisas, et kuna Elektrilevi võrgus hoitakse koguni 60 protsenti liinidest töökorras vaid 5 protsendi elektritarbimise jaoks, on efektiivsuse otsimine kriitilise tähtsusega. „Võrgu juhtimist on aidanud tõhusamaks muuta digitaliseerimine, seadmete kaughaldus ja efektiivsemaks muudetud tööprotsessid. Seeläbi oleme suutnud hoida tegevuskulusid stabiilsel tasemel vaatamata ümbritsevas keskkonnas toimuvale hinnakasvule. Võrgu efektiivsemale kasutamisele aitab kaasa ka hinnakujundus, mis arvestab kliendi jaoks valmis hoitavat võrguvõimsust,“ ütles Tiisvend.