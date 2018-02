Elektrointensiivsed ettevõtjad võivad varsti hakata nautima üheksa korda soodsama aktsiisiga elektrit

Rahandusministeerium saatis valitsusele heakskiitmiseks eelnõu, mille alusel saavad elektrointensiivse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjad teatud tingimustel tarbida elektrit soodsama aktsiisimääraga – 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. See on ligi 9 korda madalam kui elektrienergiale rakendatav tavaaktsiisimäär 4,47 eurot megavatt-tunni kohta.

„Aktsiisisoodustuse andmine on vajalik nii olemasolevate ettevõtjate konkurentsivõime parandamiseks kui Eestisse uute investeeringute meelitamiseks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Eestis on elektrienergia lõpphind suurtarbijatele kõrgem kui meie naabrite ja peamiste konkurentide juures, samuti tuleb arvestada, et Euroopa Liidus on erinevad soodustused energiamahukale tootmisele väga levinud. Ettevõtjad on antud soodustust juba ammu oodanud.“

Soodustuse saamiseks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem olema efektiivne (vastama ISO 50 001 standardile) ja tema elektrointensiivsus* olema eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgneva 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel. Kui prognoos ei täitu, maksab ettevõtja saadud soodustuse tagasi.

Loe veel

Ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutamise alusandmed ja arvutused on korrektsed ning ega ettevõtja pole raskustes. Raskustes ettevõtjad vastavalt riigiabi reeglitele soodustust taotleda ei saa.

Potentsiaalselt võib muudatus puudutada ligi 240 ettevõtjat. Praktikas võib soodustuse taotlejaid alguses suhteliselt vähe olla, sest ettevõtja energiajuhtimissüsteem peab vastama standardile ISO 50001, mille taotlemisega on ettevõtjad alles alustanud.

Seaduse üldine jõustumiskuupäev on 2019. aasta 1. jaanuar. Tulenevalt ettevõtjate ootusest tarbida juba 2018. aastal soodusaktsiisimääraga elektrienergiat, rakendatakse elektrienergia aktsiisi osalist tagastamist 2018. aasta tarbimiselt. Seda juhul, kui energia aktsiisivabastuse luba väljastati 2019. aasta sees. Alates 2020. aasta 1. jaanuarist väljastatud energia aktsiisivabastuse loa omanikel ei ole õigust juba tarbitud elektrienergialt aktsiisi tagasi saada.