Elektroonikatööstus Enics investeerib tuima töö kaotamisse

Täna avab Elvas paiknev, täielikult Šveitsi emafirmale kuuluv elektroonikatööstus Enics pidulikult 4000-ruutmeetrise tehaselaienduse, millesse investeeriti viis miljonit eurot. „Kõik küsivad, palju töökohti senisele 650-le juurde tuleb, aga tegelikult tuleb küsida, palju me nüüd sama arvu inimestega väärtust juurde loome,” selgitas viis aastat Enics Eesti aktsiaseltsi juhtinud Jaanus Aal. Tema sõnul on odava tööjõu aeg ammu möödas ja tehas konkureerib edukalt Kesk-Euroopaga. See tähendab ainult üht: pidevat automatiseerimist.